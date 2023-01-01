В Пермском крае открылось мероприятие-спутник III Конгресса молодых ученых Поделиться Твитнуть

Мероприятие-спутник III Конгресса молодых ученых в Перми открылось 4 октября. Событие объединило более 100 экспертов из 26 городов страны. В течение трех дней участники будут обсуждать актуальные вопросы технологий для ликвидации экологических загрязнений Камы, реализации модели «Школа—вуз—предприятие» в регионе, повышения эффективности предприятий топливно-энергетического комплекса и системы планирования и мониторинга проекта «Умный город». Об этом сообщили в краевом минобре.

На мероприятии участники будут работать в нескольких рабочих группах, каждая из которых будет заниматься актуальными задачами исследования проблем и вызовов, с которыми сталкиваются научно-технический сектор и экологическая сфера Пермского края. После окончания работы каждая группа представит свои результаты губернатору и членам краевого правительства.

В рамках первого дня мероприятия группа экспертов, занимающаяся проблемой ликвидации экологических загрязнений от изливов кислых вод рек Пермского края, посетила эколого-аналитическую лабораторию. Как отметил доцент Кузбасского государственного технического университета Владимир Михайлов, мероприятие позволяет обменяться опытом в области оценки ущерба от негативного воздействия на окружающую среду. «Кузбасс является техногенно-напряженным регионом и наши проблемы с Пермским краем схожи. Очень надеемся, что в ходе мероприятия на самом деле мы получим варианты решения не только для Пермского края, но и для Кузбасса», — отметил он.

Одной из ключевых тем обсуждения на событии станет включение школьников и педагогов в научно-техническое творчество через модель «Школа-вуз-предприятие». Модератором секции выступит кандидат физико-математических наук, заместитель руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Надежда Чубова. Она подчеркнула важность партнерских отношений на региональном уровне между образовательными учреждениями и предприятиями реального сектора, чтобы обучающиеся стали высококвалифицированными профессионалами и принесли пользу своему родному региону.

Также одной из задач мероприятия будет повышение эффективности технологических процессов предприятий топливно-энергетического комплекса в Пермском крае. Участники сфокусируются на проблеме снижения рентабельности углеводородов, повышении использования попутного нефтяного газа и пр.. Они предложат решения, способствующие развитию технологического инжиниринга и предпринимательства к 2030 году, а также созданию инновационной системы переподготовки кадров на региональном уровне.

Мероприятие-спутник сопровождается работой проектных групп, которые принимают участие в обсуждении актуальных проблем и разработке решений. Их результаты будут учтены и внедрены на практике в Пермском крае благодаря сотрудничеству с региональным правительством.

Заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов подчеркнул важность сотрудничества ученых из разных регионов для достижения результатов на региональном и федеральном уровнях. Он выделил научно-учебное взаимодействие между вузами в рамках межвузовского кампуса в Перми, который возводится в рамках национального проекта «Наука и университеты». На сегодняшний день в рамках этого проекта уже разработаны 5 профильных направлений, объединяющих 11 лабораторий. Результаты работ проектных групп на мероприятии-спутнике будут также взяты в проработку научными коллективами лабораторий межвузовского кампуса для дальнейшей интеграции в управленческую практику Пермского края.

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