Андрей Стрельцов Пермский «Молот» одержал победу над казанским «Барсом» Пермская хоккейная дружина сумела отыграться при счёте 0:2 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В рамках чемпионата ВХЛ «Молот» на своём льду сыграл против «Барса» (Казань). Итоговый счёт поединка 3:2.

Первый период хозяева проиграли 0:2. Во втором пермяки сравняли счёт (2:2). Третий период стал решающим. Хозяева льда забили ещё одну шайбу, удержали преимущество и одержали победу. Голы в составе пермяков забили Константин Рыжов, Кирилл Казаков и Роман Бычков, — волевая победа подопечных Александра Гулявцева, руководившего командой в этом матче.

Следующая игра ХК «Молот» состоится 6 октября против «ЦСК-ВВС» (Самара). Пермяки продолжают домашнюю серию игр.

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