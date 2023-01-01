Максим Артамонов Пермского фотографа Якова Овчинникова объявили в федеральный розыск В прошлом году он с семьёй уехал из России Поделиться Твитнуть

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МВД объявило пермского фотографа и общественного активиста Якова Овчинникова в федеральный розыск. Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства. Первым на это обратило внимание издание Avtozak LIVE.

В отношении Овчинникова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации). По словам пермского юриста Артёма Файзулина, это первое в Прикамье дело о повторной дискредитации.

Скриншот с сайта МВД

«Это преступление средней тяжести — максимальное наказание 5 лет лишения свободы. Тяжкими являются только вторая и третья части этой нормы. Дело Овчинникова — не тяжкое. Заочного суда не будет. Будет вечный федеральный розыск. В международный Якова объявить не смогут, ибо это делается по каналам Интерпола, сотрудничество с которым сейчас у России крайне затруднено», — пояснил Файзулин.

В марте 2022 года Овчинникова обвинили в «дискредитации» российской армии по ст. 20.3.3 КоАП РФ за его пост ВКонтакте. В том же месяце, 13 марта, Овчинникова и других участников задержали во время протестной акции и доставили в Ленинский районный отдел полиции Перми.

А уже через несколько месяцев, в ноябре того же года, он продал свою пермскую квартиру и со своей семьёй покинул Россию. Впоследствии он стал фигурантом уголовного дела.

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