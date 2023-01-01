На пермского фотографа возбудили уголовное дело о дискредитации Вооружённых сил Яков Овчинников сейчас находится за границей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Пермский фотограф Яков Овчинников стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил РФ). Об этом он сам сообщил в соцсетях.

По словам Овчинникова, в его бывшей квартире оперативники уже провели обыск и вызвали на допрос нового владельца. Допрошены и оставшиеся в Перми родственники фотографа. Известно, что сам он вместе с семьёй находится за границей.

Ранее Овчинников привлекался к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ в рамках административного дела за пост в соцсетях.

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