Алёна Бронникова Стартовало онлайн-голосование на конкурсе «Мисс Россия-2023» за финалисток Пермь представляет 19-летняя Анастасия Омелина Поделиться Твитнуть

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Вечером 3 октября организаторы конкурса красоты «Мисс Россия-2023» объявили о начале онлайн-голосования. Среди 50 участниц, прошедших три этапа кастинга, Пермь представляет 19-летняя Анастасия Омелина, сообщает ВЕТТА.

Первые 10 девушек, которые получат наибольшее количество голосов от зрителей, автоматически пройдут в ТОП-20 финала. Оставшиеся десять мест определит жюри. Имена финалисток объявят на торжественной церемонии 8 октября.

Согласно информации на официальном сайте конкурса, Анастасия Омелина учится на 3 курсе Высшей школы бизнеса МГУ им. Ломоносова. Среди увлечений девушки — большой теннис и гончарное мастерство. Она рассказала, что её профессиональные работы в стиле Скопинской керамики экспонируются на выставке «Талант и успех» в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Пермячка мечтает побывать на Байкале и увидеть его в разное время года.

«Мечта любой девочки быть на конкурсе красоты. И я хочу попробовать показать свою красоту, таланты, усердие и интеллект, которые, как самые дорогие ценности, передаются в нашей семье из поколения в поколение», — поделилась конкурсантка.





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