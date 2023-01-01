В Пермском крае местный житель открыл огонь в баре Один человек ранен Поделиться Твитнуть

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В Соликамске Пермского края 3 октября произошёл инцидент, связанный со стрельбой в одном из баров. Сообщение о происшествии появилось в социальных сетях и было позднее подтверждено полицией.

Согласно свидетельским показаниям, неизвестный мужчина начал стрелять из ружья, вызывая панику среди посетителей, один человек был ранен.

Как пишет "КП-Пермь", пострадавшим в результате инцидента оказался 49-летний мужчина, он доставлен в больницу.

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия и задержали стрелявшего. В дальнейшем выяснилось, что между стрелявшим 1978 г.р. и пострадавшим возник конфликт.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый находится в СИЗО, а мужчина, получивший ранение, продолжает лечение в больнице.

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