В МЧС предупредили о сильных порывах ветра в Пермском крае 5 октября Поделиться Твитнуть

В министерство по чрезвычайным ситуациям предупредили о неблагоприятных погодных условиях, ожидающих Пермский край. В соответствии с прогнозом Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга состояния окружающей среды, 4 октября вечером и 5 октября днём на территории Прикамья возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду.





Специалисты спасательной службы рекомендуют принять меры предосторожности из-за неблагоприятной погоды: избегать пребывания рядом с деревьями, линиями электропередачи и неустойчивыми конструкциями, а также не оставлять автомобили вблизи указанных объектов.

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