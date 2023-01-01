Пермский край вошёл в ТОП-10 регионов по количеству участников конкурса «Начни игру» Поделиться Твитнуть

Прикамье входит в ТОП-10 регионов, где проживает больше всего участников конкурса «Начни игру». Регистрация на второй сезон этого Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии продолжается до 14 ноября. Организаторы сообщили, что уже 1 074 жителя Пермского края подали заявки на участие, и это позволяет региону занять восьмое место в общероссийском рейтинге.

Проект «Начни игру» является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках конкурса геймеры могут продемонстрировать свои способности экспертам и принять участие в соревнованиях, чтобы выиграть возможность обучиться в ведущих игровых студиях России и отправиться в путешествие по стране. Заявки на участие в конкурсе принимаются на портале начниигру.рф.

Алексей Черников, заместитель председателя Правительства Пермского края, отметил, что популярность конкурса у жителей региона можно объяснить его связью с IT-сектором, потому что около половины креативного рынка региона занимают направления, связанные с информационными технологиями, такие как разработка игр, дизайн технологии виртуальной и дополненной реальности и другие.

Помимо этого, в Пермском крае базируются компании, разрабатывающие компьютерные игры, которые пользуются всемирной популярностью. Например, AlternativaGames создала известную игру «Танки онлайн». Компания Morteshka занимается созданием игр по мотивам легенд Пермского края, таких как «Человеколось», «Черная книга». И геймификационная студия RevGames создает компьютерные и мобильные игры для среднего и крупного бизнеса, в их портфолио есть такие проекты, как Cowboys Galaxy Adventures, «Тайна заколдованной башни» и «Магазин сокровищ».

Марьям Карпова, руководитель проекта «Начни игру», отметила, что геймдев уже активно включен в программы высшего и среднего образования, и игровая индустрия становится все более молодой. По предварительным данным, из более чем 70 тыс. участников, 43% являются несовершеннолетними, а 35% находятся в возрасте от 18 до 24 лет. Кроме того, 43% участников второго сезона моложе 18 лет. Руководитель проекта уверена, что достигнутые результаты могут быть еще лучше.

Всероссийский конкурс «Начни игру» является важной платформой для молодых людей, чтобы развивать свои навыки и знания в сфере разработки и управления игровыми проектами, а также для реализации потенциала молодежи в индустрии игр.

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