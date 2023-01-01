В жилых домах Кировского района Перми на день отключат электричество Причина — проведение плановых работ Поделиться Твитнуть

В пятницу, 6 октября, в 40 домах Кировского района Перми в связи с ремонтными работами пройдёт плановое отключение электричества. Без света здания останутся с 8 до 18 часов.

Как сообщили в пресс-служба администрации района отключение электроэнергии ожидается по адресам:

— ул. Нижне-Курьинская, 8, 10, 12,

— ул. Капитанская, 6а, 7,

— ул. Водников, 24, 24а, 25, 27, 27а, 29, 29а, 30а, 31, 31а, 55, 55/1, 55/2,

— ул. Танцорова, 16, 20, 22, 22а, 24, 24а, 25, 26, 26б, 28, 32, 36/2, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 46, 48, 50.

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