Минздрав региона значительно увеличил количество коек для пациентов с COVID-19 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой минздрав развернул 35 дополнительных коек для больных коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

Если ещё на начало прошлой недели в Прикамье было доступно 70 коек для пациентов, заболевших COVID-19, то на данный момент их число составляет 105. В пяти медицинских учреждениях Перми и одном в Березниках в настоящее время устраиваются дополнительные места.

Следует отметить, что за последнюю неделю в Прикамье было зафиксировано 467 случаев заражения коронавирусом. За этот же период умерло 4 пациента. На данный момент госпитализировано 82 чел.

В министерстве «Новому компаньону» затруднились ответить на вопрос о дальнейших планах расширения коечного фонда для больных коронавирусом. «Решение будет приниматься с учётом эпидемической ситуации», — пояснили в ведомстве.

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