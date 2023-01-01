Максим Артамонов В Пермском крае Центру управления регионом поручено бороться с фейками в Интернете Губернатор подписал соответствующий указ Поделиться Твитнуть

У Центра управления регионом (ЦУР) в Пермском крае появятся дополнительные функции. Теперь на него возложена задача борьбы с недостоверной информацией в соцсетях и мессенджерах. Это следует из указа главы Прикамья Дмитрия Махонина.

В документе сообщается, что в Положение о ЦУР добавлены новые пункты. В частности, ведомству поручено участие «в реализации комплекса технических и организационных мероприятий по выявлению, маркировке недостоверной информации, предупреждению пользователей и целевых групп граждан о попытке распространения недостоверной информации в социальных сетях, мессенджерах и других сервисах в Интернете».

Иными словами, ЦУР сможет заниматься маркировкой фейков и сообщать об этом.

Центр управления регионом — ведомство, созданное в 2020 году, подконтрольное администрации губернатора. ЦУРы были организованы во всех субъектах РФ по поручению президента РФ Владимира Путина. Эти ведомства ведут мониторинг и анализ эффективности обратной связи от граждан в соцсетях.

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