К 2026 году в Перми появится первый экотехнопарк Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края заключило концессионное соглашение с ООО «Энвиком-Пермь» о возведении и эксплуатации экотехнопарка в районе Софроновского полигона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По соглашению, компания должна будет построить комплекс по обработке твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с годовой мощностью 350 тыс. тонн к 2026 году. Кроме того, до 2028 года планируется создание объекта для энергетической утилизации органической фракции объёмом 150 тыс. тонн. Захоронение отходов не должно превышать 35% в год.

Общая сумма инвестиций оценивается в более 4,6 млрд руб. При этом около 3,4 млрд руб. будет направлено на создание комплекса по обработке ТКО, а 1,2 млрд руб. — на строительство комплекса для производства биогаза через энергетическую утилизацию фракции, входящей в ТКО.

Как отметил заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Кокорев, такое концессионное соглашение позволит привлечь частные инвестиции и компетенцию в области обработки ТКО, а также создать важные объекты для региона уже сейчас, без использования средств из бюджета региона.

Ирек Файзуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, ранее называл Пермский край среди субъектов, которые активно заключают концессионные соглашения в сфере ЖКХ.

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