МЧС предупреждает о неблагоприятных метеоявлениях в Пермском крае 4 октября Поделиться Твитнуть

В региональном управлении МЧС выпустили предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении в Пермском крае. Ночью 3 октября и утром 4 октября ожидается густой туман.

«Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений» , — цитирует сообщение ведомства ВЕТТА.

Температура воздуха днём 4 октября в Пермском крае составит +10...+16 градусов.





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