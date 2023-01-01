Поставщик масла для детских садов Прикамья оштрафован на 350 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

В Прикамье поставщика масла для детских садов оштрафовали на 350 тыс. руб. Оказалось, что масло производилось из продукции фиктивных предприятий и в антисанитарных условиях. Об этом пишет perm.aif.ru.

После требования прокуратуры в ООО «Ильинская коровка» Россельхознадзором была произведена проверка, которая выявила множество нарушений. Для производства творога и сливочного масла использовалось пастеризованное молоко, поставляемое с фиктивных предприятий Тульской и Ивановской областей. Лабораторные испытания продукции проводились в фиктивной лаборатории. В стеллажах для охлаждения и хранения продукции обнаружена ржавчина, краска отслоилась. Под стеллажами были обнаружены грязь и мусор. В помещении для приёма сырого молока и в основном производственном цехе имелись сколы, щели, неровный пол, грязь и плесень. Санитарное состояние предприятия оказалось неприемлемым.

В соответствии с нарушением регламентов безопасности пищевой продукции, в отношении ООО возбуждено 5 административных дел. В результате, Россельхознадзор отозвал 4 декларации о соответствии продукции предприятия, а учётная запись производителя в «Ветис.Паспорт» была аннулирована из-за предоставления заведомо ложных данных.

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