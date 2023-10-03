В 2023 году на конкурс «Лидер Пермского края» заявлено 234 проекта Это в два раза больше, чем год назад Поделиться Твитнуть

Подведены итоги первого этапа регионального конкурса «Лидер Пермского края» в 2023 году. Количество заявленных проектов увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 234. Востребованными направлениями стали «Культура», «Социальная и общественная деятельность», «Туризм» и «Образование». Фестиваль организован администрацией губернатора Пермского края.

Организаторы конкурса отметили увеличивающийся интерес в этом году и подчеркнули его значение в рамках празднования 300-летия Перми. Конкурс стимулирует развитие как крупного, так и малого бизнеса, а также активизирует работу представителей культурной и туристической индустрий.

«Предприятия, бизнес и организации играют важную роль в развитии нашего региона. Они не только обеспечивают экономическую стабильность Прикамья, но и участвуют в благоустройстве парков и скверов, создании профильных классов в школах и лабораторий в колледжах, строят социальные объекты и делают многое другое. Конкурс «Лидер Пермского края» учреждён в знак общественного признания заслуг тех, кто вместе с нами создаёт настоящее и будущее Прикамья», — подчеркнул губернатор.

Следующий этап конкурса будет состоять из оценки проектов и формирования шорт-листа участников экспертными советами, составленными из представителей исполнительной власти Пермского края. Победители будут выбраны в каждой номинации и награждены на церемонии в декабре. Организации, признанные лучшими, получат памятные знаки и возможность использовать логотип награды.

Конкурс «Лидер Пермского края» проводится по 16 направлениям, таким как «Промышленность», «Спорт», «Здравоохранение», «Малый бизнес. Торговля. Услуги», «Энергетика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Агропромышленный комплекс», «Информационные технологии и телекоммуникации», «Дороги и транспорт», «Строительство», «Молодёжная политика», «Культура», «Экология» и «Номинация года». В 2022 году победителями стали различные организации и предприятия Пермского края.

Более подробная информация о конкурсе доступна на странице губернатора и правительства Пермского края.

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