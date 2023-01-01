Максим Артамонов В этом году на подарки ко Дню учителя родители Прикамья потратят в среднем 2200 рублей Это меньше общероссийского уровня расходов почти на 30% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис по поиску работы SuperJob решил выяснить, сколько в этом году родители российских школьников готовы потратить на чествование классных руководителей в День учителя. По сравнению с прошлым годом бюджет вырос в среднем на 7%.

Самые большие планируемые расходы на этот праздник оказались у родителей из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Так, родители столичных городов потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 3700 руб. в Москве, 3300 руб. в Санкт-Петербурге. Самые скромные бюджеты на подарки в этом году — у родительских комитетов Волгограда и Омска (по 2100 руб. соответственно).

В Пермском крае уровень средних расходов на поздравление классного руководителя с 2021 года снизился на 100 руб. и составил 2200 руб.

Средние затраты на поздравление классных руководителей в День учителя по России в целом составляют 3200 руб. Это на 200 руб. больше, чем год назад. Чаще всего учителям в этот день дарят букеты. Популярны также наборы кофе, чая и/или конфет и сертификаты.

Опрос проводился с 13 по 30 сентября в 547 населённых пунктах страны. Было опрошено 3 тыс. родителей школьников.

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