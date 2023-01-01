Максим Артамонов В Перми суд оштрафовал мужчину за оскорбление школьника за национальность Пермяк должен выплатить 10 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Кировского района Перми провела проверку по обращению родителей школьника о нарушении его гражданских прав и оскорблении в общественном месте. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве установили, что летом 2022 года 44-летний мужчина, находясь на территории одного из образовательных учреждений, из-за внезапно возникших неприязненных отношений оскорбил школьника, в том числе по принципу национальной принадлежности. Это произошло в присутствии одноклассников школьника.

Проведённая лингвистическая экспертиза показала, что его выражения унижали человеческое достоинство.

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении указанного лица дело об административном правонарушении по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

В итоге Кировский районный суд Перми признал мужчину виновным, назначив наказание в виде административного штрафа 10 тыс. руб. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.