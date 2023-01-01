Депутат гордумы Даниил Морозов оценил развитие образовательной инфраструктуры в Перми Поделиться Твитнуть

Даниил Морозов

Архив ИД «Компаньон»

В рамках подготовки бюджета Перми на период с 2024 по 2026 годы депутаты Пермской гордумы рассмотрели проект муниципальной программы под названием «Доступное и качественное образование». Согласно планам, на реализацию программы будет выделено 18,1 млрд руб. в 2024 году, 17,9 млрд руб. в 2025 году и 5,1 млрд руб. в 2026 году.

В Перми непрерывно увеличивается количество образовательных учреждений. Так, 1 сентября 2023 года 102 школы открыли свои двери для учеников.

В рамках программы развития образовательных учреждений и с целью создания современной учебной среды в 2023 году планируется завершение реконструкции здания пермской кадетской школы на улице Целинной, 15. Кроме того, планируется ввод нового корпуса гимназии №33, которым будут пользоваться более 800 школьников, а также нового корпуса школы дизайна «Точка». Важным событием стало безвозмездное передача городом уникального здания от застройщика «Ива-Девелопмент», которое стало местом Лицея №10 с 1626 местами.

В Перми также предоставляются широкие возможности для занятий спортом. В городе функционируют 23 учреждения дополнительного образования, в которых обучается более 18 тысяч детей. В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию двух новых объектов: бассейна на улице Гашкова, 20а, где смогут заниматься около 700 детей; и физкультурно-оздоровительного комплекса «Спартак».

Сеть учреждений культуры в Перми также остается стабильной. Городом управляют 16 учреждений дополнительного образования, включая восемь музыкальных школ, шесть детских школ искусств, хоровую капеллу мальчиков и художественную школу.

По словам депутата Пермской городской думы Даниила Морозова, вся подготовка образовательных учреждений в 2023 году прошла в плановом режиме, без сбоев.

«Важно, что удалось создать порядка пяти тысяч новых мест в пяти школах и одном дошкольном образовательном учреждении. Что касается обеспеченности школ спортивными площадками, то здесь есть ухудшение показателей: с 51% в 2022 году до 49% в текущем. Наиболее низкие показатели в Орджоникидзевском и Кировском районах — 31%. При этом в мэрии заявили, что на 2023 год запланировано строительство семи площадок», — уточнил Морозов.

В ходе пленарного заседания в конце августа депутаты обратили внимание на состояние дошкольных образовательных учреждений Перми. Они выразили надежду на возможность участия в федеральных и краевых программах и привлечение дополнительного финансирования. В настоящее время успешно функционирует программа по капитальному ремонту школ с финансированием из федерального бюджета. Заявлено о включении 39 школ в программу капитального ремонта на трехлетний срок.

Депутаты также отметили рост стоимости современного оборудования, поэтому предложили пересмотреть нормативы финансирования в данной области. Администрация Перми сообщила, что обустройство современных школ требует больших затрат, нежели предусмотрено нормативами. Муниципальные эксперты проведут расчеты и анализ, чтобы определить, что можно реализовать в пределах бюджетного цикла.

Депутаты запросили представить и обсудить результаты перерасчета нормативов.

На развитие сети образовательных учреждений в 2024 году в Перми планируется направить около 2,5 миллиардов рублей, включая 1,4 миллиарда рублей из городского бюджета. В планах завершить строительство школы на 1050 человек по улице Ветлужской в 2024 году, а также провести реконструкцию здания по улице Уральской, 110 и строительство новой школы в Индустриальном районе в 2025 году. К 2026 году планируется построить школы в микрорайонах ДКЖ и Вышка-2.

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