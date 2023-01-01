В Прикамье за два года могут построить семь заводов по сортировке мусора Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ближайшие два года в Пермском крае планируется построить семь заводов по сортировке мусора. Новые линии хотят запустить в Березниках, а также в Верещагинском, Губахинском, Кунгурском, Осинском, Чайковском, Чернушинском округах. Об этом на стратегической сессии по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами сообщил министр ЖКХ и благоустройства Артём Балахнин.

Чиновник напомнил, что перед регионом стоит задача к 2030 году достигнуть 100%-ой доли обработки ТКО (утилизация отходов и их захоронение). Для её решения в крае с региональной поддержкой строятся экотехнопункты, проводится рекультивация и ликвидация несанкционированных свалок, обустройство площадок для сбора ТКО, обновляется техника.

Как напомнил губернатор Дмитрий Махонин, с 1 января 2019 года задачи по обращению с ТКО в Пермском крае возложены на регионального оператора. До этого вывоз мусора осуществлялся из 458 населенных пунктов, сейчас из 2 тыс. Также за время работы регоператора в Прикамье в 4,5 раза увеличилось число точек сбора ТКО. Ежедневно для транспортировки отходов задействовано порядка 500 единиц техники.

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