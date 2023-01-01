В пермской школе № 9 открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО Дмитрия Пушкарёва Поделиться Твитнуть

В Перми в школе № 9 состоялось торжественное открытие мемориальной доски в часть военнослужащего Дмитрия Пушкарёва. Погибший 9 июня 2022 года на СВО пермяк был выпускником этого учебного заведения, сообщает «Рифей» со ссылкой на сообщество ветеранов боевых действий «Сила в братстве — 59».

Дмитрий служил по призыву в бригаде морской пехоты Северного флота, затем принял участие в 1-й и 2-й Чеченских кампаниях, служа в рядах ОМОНа. Во время специальной военной операции вступил в ЧВК «Вагнер». Удостоен государственных боевых наград.

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