В Березниках восстанавливают исторический облик дома художника Леонида Старкова Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого фонда капремонта

В Березниках подрядная организация приступила к капитальному ремонту многоквартирного дома на ул. Пятилетки, 35. Он известен тем, что здесь жил художник Леонид Старков.

Напомним, Леонид Старков в 1941 году основал и руководил первой изостудией в Березниках. Воспитал таких профессиональных художников, как З. Р. Басыров, Л. А. Мартынов, Ю. А. Баров и других. Участник художественных выставок в Москве, Свердловске, Калуге, Перми, Березниках.

Как рассказали в краевом фонде капремонта, трёхэтажный дом был построен в 1951 году. Работы проводятся в рамках программы капитального ремонта.

В течение двух лет подрядчику предстоит обновить крышу, фасад и фундамент.

Проект предполагает восстановление исторического цветового решения и архитектурных художественно-скульптурных элементов фасада здания, среди которых карнизы, фризы, колонны, пилястры, сандрики, кронштейны, обрамление проёмов, различные лепные украшения.

Кроме того, на крыше заменят несущие конструкции, утеплитель и произведут ремонт стропильной системы. Все деревянные элементы обработают огнебиозащитным составом, который предотвращает возникновение пожаров. Также заменят водосточные трубы.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что краевые власти намерены привести в нормативное состояние облик фасадов как можно большего числа исторических зданий.

По информации фонда, в ближайшее время завершатся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций для выполнения работ ещё по 10 домам. «В первую очередь планируется выполнить ремонт кровель, а при наступлении благоприятных погодных условий — приступить к обновлению фасадов», — отмечают специалисты.

Всего в программу капремонта жилищного фонда Прикамья включено свыше 12,5 тыс. домов общей площадью более 37 млн кв. м.

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