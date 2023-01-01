Максим Артамонов В Пермском крае за неделю зафискировно более 19 тыс. случаев ОРВИ Эпидемиологический порог не превышен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, с 25 сентября по 1 октября в регионе зарегистрировано 19208 случаев ОРВИ, что ниже показателя прошлой недели на 8,6%.

В пресс-службе ведомства сообщают, что эпидемический порог среди населения не превышен

В Пермском крае циркулируют возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.

График заболеваемости ОРВИ/ Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Для профилактики гриппа и ОРВИ в Роспотребнадзоре рекомендуют сделать прививку. Поставить ее можно в поликлинике по месту жительства, медпунктах предприятий, детских садах и школах, мобильных пунктах.

В ведомстве советуют часто и тщательно мыть руки, не допускать перехлаждения, а в местах массового скопления людей надевать маску.

Напомним, со 2 октября в Пермском крае начала работать «горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Консультацию можно получить до 13 октября.

У специалистов ведомства можно узнать, как и где делаются прививки от гриппа, можно ли совмещать их с другими, как правильно готовиться к вакцинации, какие существуют неспецифические меры профилактики. Также можно получить рекомендации о том, как уберечь от заражения детей в эпидемиологический сезон.

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