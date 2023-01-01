Доля дорог в нормативном состоянии в Перми выросла на 20% Поделиться Твитнуть

Южная дамба

Доля дорог в нормативном состоянии в Перми возросла с 66% в 2019 году до 86,5% в 2023 году. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Мэр также подвёл предварительные итоги 2023 года по реализации в краевом центре нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Идём опережающими темпами, в этом году досрочно отремонтировали ряд объектов, которые изначально планировалось сделать в 2024 году», — уточнил Эдуард Соснин.

Всего с начала года в Перми отремонтировано 18 участков дорог. Ещё 7 будут сданы в октябре. Общая протяжённость отремонтированных в 2023 году дорог составит 55,8 км.

Уже отремонтированы дорога Дружбы в Мотовилихе, участки улиц Генерала Доватора и Корсуньской в Орджоникидзевском районе, участок ул. Карпинского от ул. Советской Армии до ул. Мира в Индустриальном районе, ул. Куйбышева в Свердловском районе.

В октябре пройдёт приёмка ещё ряда объектов: это участки улиц Славянова, Лифанова, Вольской и др.

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