Андрей Стрельцов «Молот» с минимальным счётом победил «Дизель» Всё в матче решила одна шайба Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский «Молот» очередную игру провёл на своём льду. Соперником стал пензенский «Дизель». Единственная шайба в этой встрече была забита в конце третьего периода. ​ Отличился ​ Денис Дерягин. В это время пермская хоккейная команда находилась в меньшинстве.

«Довольны победой. Не всё получилось, особенно второй период. Нам тоже не нравится по одной шайбе забивать, хочется забрасывать больше, тем более были моменты, особенно в первом периоде. Было много большинства, но к сожалению, опять много меньшинства появилось», — прокомментировал итог поединка и.о. главного тренера «Молота» Павел Зубов.

«Молот» следующий поединок так же сыграет в Перми 4 октября с казанским «Барсом».

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