Максим Артамонов Кандидаты на пост главы Кизела станут известны 23 ноября Документы на конкурс можно подать с 10 октября до 9 ноября Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Депутаты думы Кизеловского городского округа на сегодняшнем заседании определились с датой проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета. Она назначена на 23 ноября, сообщает telegram-канал «На местах».

Приём документов в конкурсе пройдет с 10 октября по 9 ноября.

Сейчас Кизеловский городской округ возглавляет единоросс Андрей Родыгин.





Он родился в 1981 году, имеет высшее образование — окончил Уральский государственный горный университет по специальности горный инженер «Горные машины и оборудование», специализация — «Машины и оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин». В ноябре 2018 года был избран на должность главы Кизела решением депутатов местной думы.



Напомним, в конце сентября на заседании думы Кизеловского городского округа депутаты переизбрали председателем директора Кизеловского политехнического техникума Рената Гилязетдинова. Избранного спикера также делегировали в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

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