Следком начал проверку по факту гибели на пожаре в Пермском крае двух человек
В Большесосновском округе Пермского края следователи СУ СКР по региону начали процессуальная проверку по факту гибели на пожаре двух местных жителей, устанавливаются обстоятельства и причины их смерти. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее о пожаре с человеческими жертвами в двухквартирном жилом доме в с. Лёвино в ночь на 1 октября сообщили в МЧС, однако количество погибших в министерстве уточнять отказались.
В следкоме рассказали, что погибли мужчина 1961 г.р. и женщина 1983 г.р.
Следователи уже провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, назначили экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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