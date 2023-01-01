Следком начал проверку по факту гибели на пожаре в Пермском крае двух человек Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Большесосновском округе Пермского края следователи СУ СКР по региону начали процессуальная проверку по факту гибели на пожаре двух местных жителей, устанавливаются обстоятельства и причины их смерти. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее о пожаре с человеческими жертвами в двухквартирном жилом доме в с. Лёвино в ночь на 1 октября сообщили в МЧС, однако количество погибших в министерстве уточнять отказались.

В следкоме рассказали, что погибли мужчина 1961 г.р. и женщина 1983 г.р.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, назначили экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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