Максим Артамонов В Прикамье на пожаре в жилом доме сгорели люди Происшествие случилось в Большесосновском округе Поделиться Твитнуть

В ночь на 1 октября в Большесосновском муниципальном округе произошёл пожар в двухквартирном жилом доме, расположенном в с. Лёвино по ул. Олимпийской. На месте происшествия были обнаружены тела погибших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 00:27.

На тушение пожара выехали 12 огнеборцев и три спецмашины. Как выяснилось, горел двухквартирный жилой дом и надворные постройки на площади 93 кв. м.

Пожар был ликвидирован в 02:25. На месте происшествия были найдены тела погибших людей, их количество не уточняется.

Сейчас МЧС проводит проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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