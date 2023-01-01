В Губахе электросетевой комплекс вернули в муниципальную собственность Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебные приставы Пермского края завершили исполнительное производство по возвращению электросетевого комплекса в Губахе в муниципальную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В феврале 2023 года Арбитражный суд Пермского края признал недействительными некоторые сделки, связанные с передачей муниципального имущества в уставный капитал АО «Электросетевой комплекс». В результате администрацию Губахинского городского округа обязали вернуть деньги покупателям, полученные от продажи акций. Это около 60 млн руб. Все вышестоящие инстанции отказались изменить решение, и оно было передано на исполнение судебным приставам.

Руководство организации-должника получило уведомление о начале исполнительного производства, ему также было выдано предостережение о возможных административных и уголовных санкциях в случае неисполнения требований судебного пристава и решения суда. После проверки было установлено, что все требования исполнительного документа выполнены.

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