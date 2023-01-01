Призывную комиссию Пермского края возглавил губернатор Дмитрий Махонин Пост зампредседателя занял военный комиссар Прикамья Александр Коковин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал распоряжение о создании в Пермском крае призывных комиссий по призыву граждан, проживающих на территории региона, не пребывающих в запасе, на военную службу в октябре-декабре 2023 года. Документ опубликован на сайте правительства.

Распоряжение предписывает создать краевую призывную комиссию, призывные комиссии по всех муниципальных и городских округах, а также утвердить их персональный состав. Ещё одним пунктом распоряжения минздраву предписывается определить перечень организаций, в которых будет проводиться обследование призывников.

Председателем краевой призывной комиссии стал Дмитрий Махонин, пост зампредседателя занял военный комиссар Прикамья Александр Коковин. В комиссию также вошли представители министерств и ведомств, общественных организаций, врачи.

Ранее сообщалось, что глава Пермского края подписал указ, вносящий изменения в процесс мобилизации граждан, находящихся в запасе. В положение о призывной комиссии добавлен п. 4.5, который позволяет органам государственной власти Пермского края предлагать временные меры, направленные на обеспечение явки граждан по повестке военного комиссариата. Эти меры включают ограничения выплат, льгот и мер поддержки, установленных законодательством Пермского края.

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