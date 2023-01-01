В Пермском крае за неявку в военкомат граждан начнут лишать льгот и выплат Поделиться Твитнуть

Военкомат Пермского края

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Глава Пермского края подписал указ, вносящий изменения в процесс мобилизации граждан, находящихся в запасе. Документ опубликован на официальном сайте регионального правительства.

Пункт 4.5 дополняет положение о призывной комиссии, позволяя органам государственной власти Пермского края предлагать временные меры, направленные на обеспечение явки граждан по повестке военного комиссариата. Эти меры включают ограничения выплат, льгот и мер поддержки, установленных законодательством Пермского края.

Важно отметить, что с 1 октября в России в 10 раз увеличились штрафы за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины – теперь они составляют до 30 тыс. рублей. Кроме того, работодатели теперь обязаны информировать и обеспечивать явку своих сотрудников, призванных на военную службу по мобилизации, в установленные сборные пункты или воинские части. Если работодатель не уведомил сотрудника о полученной повестке, не оказал ему содействия или препятствовал его явке в военкомат, то компании грозит штраф до полумиллиона рублей. Ранее штрафы за нарушение воинского учёта накладывались только на работодателей в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

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