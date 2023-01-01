В результате ДТП с грузовиками на части разорвало «Газель»
Пострадал один человек
В Пермском крае на трассе Кунгур — Соликамск 30 сентября произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких грузовых автомобилей.
Как сообщает «Рифей» со ссылкой на данные ГИБДД, 54-летний водитель MAN, двигаясь в сторону п. Яйва, не справился с управлением и врезался в стоящую впереди «Газель». Её от удара отбросило на грузовик Shacman, а MAN в это время съехал в кювет. «Газель» при этом получила сильные механические повреждения.
В результате аварии пострадал 49-летний мужчина, ему потребовалась медицинская помощь.
Проверка по факту ДТП продолжается.
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