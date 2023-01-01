Алёна Бронникова В Пермском крае на 2,4% выросла доступность ипотеки Доля семей, которые могут позволить себе ипотеку, достигла 34,7% Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае в 2023 году выросла доля семей, которые могут позволить себе купить квартиру в ипотеку. По данным РИА Новости, на август 2023 года показатель составил 34,7%, что по сравнению с АППГ выше на 2,4%.

Для исследования были взяты данные Центробанка, Росстата и "Домклик" по 83 регионам страны. Эксперты определили количество семей, которые могут вносить ежемесячный платёж по ипотечному кредиту и осуществлять повседневные расходы. Оценка проводилась на основе распределения работающего населения по величине зарплат в каждом субъекте.

Эксперты отметили, что доступность ипотеки за прошедший год выросла в 78 российских регионах, в пяти динамика оказалась отрицательной. Средний показатель по России составил 27,8%. В среднем доступность выросла на 2,6 пункта.

По итогам исследования был составлен рейтинг. Лидерами в нём оказались ЯНАО, Магаданская область, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. Позволить себе двухкомнатную квартиру в ипотеку на этих территориях могут более 50% семей. Менее 10% жителей могут позволить себе ипотеку в Севастополе и Карачаево-Черкесской республике, эти регионы оказались на последних строчках. Пермский край в рейтинге вошёл в 20-ку лидеров и занял 17 место.

«По итогам 2022 года было выдано 1,3 млн новых ипотечных кредитов, а за семь месяцев 2023 года ещё примерно 1 млн. Таким образом, число кредитов продолжает находиться на высоком уровне, как в 2021 и 2020 годах», — сообщает агентство.

Среди факторов, которые повлияли на увеличение числа семей, которые могут себе позволить взять квартиру в кредит, эксперты отметили меры поддержки рынка новостроек льготными госпрограммами и программами субсидирования ставок со стороны застройщиков. На рост возможностей также сказались снижение ставок по кредитам, уменьшение уровня безработицы и рост зарплат, расширение круга лиц, которым стали выдаваться займы. Кроме того, интерес покупателей на фоне роста цен на недвижимость обусловлен страхом, что в будущем цены продолжат увеличиваться, что затруднит покупку квартиры. Ещё одним фактором стало распространение такого вида кредита, в связи с чем многие сомнения перестали влиять на жителей России.

В июле «Новый компаньон» сообщал, что Прикамье оказалось в числе лидеров рейтинга регионов по развитию ипотеки за последние 12 месяцев. Количество ипотечных кредитов на 1 тыс. чел. составило 28,7.

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