Похороны погибшего на СВО добровольца из Пермского края перенести на сутки Поделиться Твитнуть

Сергей Нецветаев

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Прощание с погибшим в ходе СВО добровольцем из подразделения «БАРС 13» Сергеем Нецветаевым перенесли с 1 на 2 октября. Об этом сообщили в администрации Нытвенского округа Прикамья.

Причина переноса не называется.

В сообщении сказано, что похороны бойца состоятся 2 октября «в связи со сложившимися обстоятельствами». Прощание начнётся в 10 час. во Дворце культуры в посёлке Уральский.

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