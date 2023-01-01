В Пермском крае будут судить начальника почты за кражу пенсий Поделиться Твитнуть

В Пермском крае ведётся следствие по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи в Верещагинском муниципальном округе Пермского края. В июле 2023 года подозреваемый предположительно присвоил денежные средства, предназначенные для выплаты страховых пенсий населению. В настоящее время следователь проводит ряд следственных действий для установления всех обстоятельств преступления и сбора доказательств, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Проводятся допросы свидетелей, анализ кассовых документов, изучение финансовой деятельности подозреваемого и другие оперативно-розыскные мероприятия. После сбора достаточного объёма доказательств будет принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого и передаче дела в суд.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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