Андрей Стрельцов
«Амкар» впервые в сезоне победил на своём поле
В важном матче был обыгран ивановский «Текстильщик»
Матче 12 тура чемпионата российской футбольной Второй лиги Дивизиона «А» среди команд «Серебряной группы» «красно-чёрные» провели на своём поле против «Текстильщика». Единственный гол, решивший судьбу встречи, забил Василий Пьянченко на 47 минуте игры. Это первая победа подопечных Ивана Черенчикова на родном стадионе. Ранее все победы были одержаны в гостях. «Текстильщик» же потерпел второе поражение в турнире, после неудачи в первом туре.
«Амкар» в турнирной таблице опередил ивановцев, которые до этого матча были выше пермской команды. Следующую игру пермяки сыграют 7 октября в Таганроге против «Форте».
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