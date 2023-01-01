Андрей Стрельцов «Амкар» впервые в сезоне победил на своём поле В важном матче был обыгран ивановский «Текстильщик» Поделиться Твитнуть

Матче 12 тура чемпионата российской футбольной Второй лиги Дивизиона «А» среди команд «Серебряной группы» «красно-чёрные» провели на своём поле против «Текстильщика». ​ Единственный гол, решивший судьбу встречи, забил Василий Пьянченко на 47 минуте игры. Это первая победа подопечных Ивана Черенчикова на родном стадионе. Ранее все победы были одержаны в гостях. «Текстильщик» же потерпел второе поражение в турнире, после неудачи в первом туре.

«Амкар» в турнирной таблице опередил ивановцев, которые до этого матча были выше пермской команды. Следующую игру пермяки сыграют 7 октября в Таганроге против «Форте».

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