Пермский краеведческий музей ищет подрядчика на углубление дна Камы возле Хохловки 

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Хохловка Реставрация

  Светлана Сухарева

ГКБУК «Пермский краеведческий музей» объявило электронный аукцион по поиску подрядчика на первый этап дноуглубительных работ и устройства модульного причала для приёма маломерных судов и круизных пассажирских судов в АЭМ «Хохловка». Информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 10 октября. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 564,25 тыс. руб.

Согласно техзаданию работы должны быть выполнены с 23 октября по 15 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что на территории этнографического музея «Хохловка» в Пермском крае причал для круизных судов должен появиться до 30 сентября. По информации на сайте краевого правительства, изготовлением и установкой занимается Пермская судоверфь.

«Сооружение будет иметь универсальную конструкцию, что позволит использовать его для посадки и высадки пассажиров как с маломерных, так и с транзитных пассажирских судов. Вплоть до трёх- и четырёхпалубных теплоходов проекта 588 (типа «Михаил Кутузов») и 301 («Владимир Маяковский»)», — рассказали тогда «Новому компаньону» в пресс-службе со ссылкой на предприятие.


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