Краевые власти выкупили пермский кинотеатр «Кристалл» за 370 млн рублей Сделка будет проведена в два этапа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми подписан договор купли-продажи кинотеатра «Кристалл», который находится на пересечении Комсомольского проспекта, 53 и ул. Глеба Успенского, 3. Общая стоимость сделки составила 370 млн руб. Согласно информации от источника издания «Коммерсантъ-Прикамье», сделку заключили бывший депутат краевого заксобрания Александр Флегинский, являющийся владельцем здания кинотеатра, и краевое минимущества.

Отметим, что в апреле 2023 года стало известно о приобретении здания «Кристалл» правительством Прикамья у ГК «Панорама» Александра Флегинского для размещения регионального молодёжного центра. В бюджете региона было заложено 300 млн руб. на покупку объекта, когда ещё рассматривалась возможность приобретения бывшего клуба ВКИУ.

Сообщается, что сделка будет проведена в два этапа: сначала краем будут выкуплены кинотеатр и коммунальные сети, а затем кресла и кинооборудование, находящиеся у «Панорамы» на ответственном хранении и принадлежащие сети «Синема Парк».

Заметим, что на интернет-ресурсах уже указано новое назначение кинотеатра — молодёжное пространство «Кристалл-Центр».

Напомним, правительство Пермского края ещё в августе выпустило распоряжение № 303 о приобретении здания бывшего кинотеатра «Кристалл».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.