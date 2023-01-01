Власти Пермского края собираются выкупить бывший кинотеатр «Кристалл» за 370 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края выпустило распоряжение № 303 о приобретении здания бывшего кинотеатра «Кристалл» по адресу: Пермь, пр. Комсомольский, 53. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье». Документ принят 17 августа, но в разделе официальной информации он пока не опубликован.

Согласно нормативному акту, сумма сделки между собственником объекта ГК «Панорама» и краевыми властями составит 370 млн руб. При этом сделка будет разбита на два этапа: сначала край выкупит здание и сети, а затем кинооборудование и кресла, которые принадлежат «Синема Парку».

О намерениях чиновников Прикамья приобрести здание закрывшегося кинотеатра сообщалось ещё в апреле. На базе «Кристалла» планируется разместить региональный молодежный центр.





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