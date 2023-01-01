В середине октября в Пермском крае может установиться временный снежный покров В регионе завершится беспрецедентная засуха Поделиться Твитнуть

Синоптики Пермского госуниверситета составили долгосрочный прогноз погоды в регионе на октябрь 2023 года. После первой необычайно тёплой недели месяца в Прикамье с начала второй декады начнётся резкое похолодание.

Средняя температура воздуха с десятых чисел в целом прогнозируется ниже нормы на 1-2°. А из-за активной циклонической деятельности ожидается избыток осадков, который приведёт к завершению беспрецедентной засухи, начавшейся в апреле. В связи с этим ближе к 15 октября на большей части края и в Перми вероятен первый снег и установление временного снежного покрова ориентировочно до 20 октября.

На третью декаду прогнозируется ослабление циклонической деятельности над Европейской территорией России, но арктические вторжения на Урал не исключены. Температура воздуха и количество осадков прогнозируются около нормы.

«Таким образом, октябрь пока ожидается более прохладным и влажным, чем в три последних года, — сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. — По характеру погоды и распределению аномалий температуры он может быть похож на октябрь 2018 года. Тогда первый снег в Перми отмечался 13 октября, первый снежный покров — 16 октября».

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