Первая неделя октября в Пермском крае ожидается очень тёплой Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

По информации ГИС-Центра ПГНИУ, первая неделя октября в Прикамье, благодаря циклонической деятельности над севером Европейской территории России, ожидается очень тёплой. Пермский край будет попадать в тёплые сектора циклонов, куда будут распространяться воздушные массы из Центральной Европы.

В среднем с 1 по 7 октября температура воздуха в регионе ожидается выше нормы на 4-6°. Днём по южной части Прикамья неоднократно столбики термометров будут подниматься выше +15° и достигать +18°. Ночи также будут необычно тёплыми. Дожди ожидаются 2-3 октября, в основном, по центральным районам региона и 5 октября по северу. Также прохождение активного циклона 5 октября может сопровождаться ветром с порывами до 18 м/с.

Температура воздуха вернётся к климатической норме в начале второй декады: днём похолодает до +5…+10°.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.