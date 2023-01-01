Максим Артамонов Пермские волонтёры отремонтировали «Дом ста птиц» в Саду соловьёв Это уже второй отреставрированный арт-объект в долинах малых рек Перми Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми волонтёры проекта «Артремонт» привели порядок и покрасили арт-объект «Дом ста птиц», созданный пять лет назад в Саду соловьёв у речки Уинки. Об этом «Новому компаньону» рассказал руководитель проекта Павел Баталов.

По его словам, ремонт проходил в два этапа. Сначала 17 сентября были с помощью спецмашины были сняты все домики. Их починили и покрасили. Однако обратно удалось повесить лишь половину. Второй этап прошёл уже 26 сентября, когда вновь была заказана спецмашина.

Максим Артамонов

Во время акции в долине Уинки состоялся квест. В Саду соловьёв было организовано было несколько станций, на которых волонтёры проводили экопрактики, рассказывали о долинах малых рек Перми и вели экопросвещение.

«Мы не звали специально участников, а работали с теми, кто гулял в долине реки. Решили такое провести в первый раз, чтобы задействовать гостей долины в полезном деле и не привлекать много людей. Починить «Дом ста птиц» пришли наша команда из «Артремонта» и волонтёры проекта «Подари планете жизнь» Артёма Васечкина, которые устанавливали этот арт-объект пять лет назад. Получился такой синергетический эффект», — рассказал Павел Баталов.

Максим Артамонов

Он также отметил, что в этом году обновляются сооружения, установленные экоактивистами в долин малых рек Перми, Уинки и Егошихи, и «можно туда приходить, любоваться ими и фотографироваться».

Работы выполняются в рамках реализуемого грантового проекта. Команда волонтёров, которая в основном состоит и студентов и школьников, ремонтируют в долинах малых рек Перми экологические арт-объекты, а также информационно-навигационные таблички.

Ранее волонтёры покрасили арт-объект «Гусеница на склоне» в районе Средней дамбы, чтобы вернуть ей первоначальный вид. Работы проходили в рамках Большой волонтёрской недели.

Арт-объект «Дом ста птиц» был установлен у входа в «Сад соловьёв» речки Уинки в сентябре 2018 года силами волонтёров «Подари планете жизнь». Координатор проекта Артём Васечкин решил установить это сооружение по примеру аналогичных домиков в городе Пушкин.

За основу был взят чертёж с надписью «Скворечник по ГОСТУ». Снаружи скворечники покрасили в яркие краски и водрузили их наверху металлоконструкции.

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