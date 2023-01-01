Максим Артамонов В Перми волонтёры восстановили арт-объект «Гусеница» в долине Егошихи Проект был создан в 2017 году по инициативе Александра Жунёва Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми во второй раз отреставрировали арт-объект «Гусеница», который был создана в 2017 году по проекту пермского уличного художника Александра Жунёва. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказали участники проекта «#Артремонт».

Волонтёры покрасили покрышки гусеницы, чтобы вернуть ей вернуть первоначальный вид. Работы проходили в рамках Большой волонтёрской недели.

В число волонтёров входят пермские студенты, которые участвуют в восстановлении и обновлении экологических арт-объектов, малых архитектурных форм и стендов в долинах малых рек Перми.

Арт-объект в долине реки Егошиха был установлен в 2017 году по проекту пермского уличного художника Александра Жунёва в рамках фестиваля «Экология пространства». Работы выполняли Илья Пролетарски и Михаил Лаюров, которым помогали волонтёры. Сложность установки объекта была в том, что он находится в глубоком овраге, и подъезд к нему далеко от места. Поэтому все оборудование приходилось сначала нести вниз по лестнице от Веселой, 1, а потом немного вверх, на место установки. Затем вся основная работа проводилась на сильном уклоне.

Гусеница собрана из автомобильных покрышек, арматуры и прямоугольных труб. Объясняя выбор места для установки арт-объекта, Александр Жунёв рассказывал, что это единственный заметный, незаросший склон в Егошиха-парке — так раньше называлась территория рядом со Средней дамбой. Сейчас она запущена.

Этот арт-объект виден для пассажиров атвтобусов и автомобилистов, которые пересекают Среднюю дамбу. Он несёт экопросветительский смысл и символизирует, как трудно поднимать вверх мусор, который жители сбрасывают в долины рек Перми.

В первый раз арт-объект был отреставрирован по инициативе Центра городской культуры в июле 2021 года.

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