Максим Артамонов В августе в Пермском крае состоится Большая волонтёрская неделя Для участия нужно подать заявку Поделиться Твитнуть

В этом году с 21 по 27 августа в Пермском крае состоится Большая волонтёрская неделя, которая будет проходить в Перми и ещё двух городах Прикамья, которые пока не выбраны. Об этом сообщают организаторы — «‎Общество развития продуктивных инициатив».

Некоторые активности Большой волонтёрской недели состоятся и в другие летние даты. Регистрация на основные волонтёрские события откроется 1 августа.

«‎Прямо сейчас идёт набор организаций, которые будут принимать помощников, и кураторов, которые будут сопровождать волонтёров во время работ. В роли куратора себя может попробовать действующий волонтёр от 18 лет и старше, который хочет получить новый опыт. А попросить волонтёров в помощь может любая общественная организация, учреждение или инициатива — главное, чтобы она не была политической, религиозной или коммерческой. У нас большие планы: мы хотим помочь 50 организациям и инициативам и устроить 100 волонтёрских активностей», — рассказали организаторы.

В течение Большой волонтёрской недели люди всех возрастов могут попробовать себя в роли волонтёров и помочь детям, людям в беде, животным, природе, музеям и городу.

Большая волонтёрская неделя даёт возможность попробовать себя в волонтёрстве тем людям, которые никогда раньше этого не делали. Для этого организаторы события заранее согласовывают с благотворительными организациями, инициативами и учреждениями активности, на которых нужна помощь, и расписание Недели тщательно готовится. Каждую группу волонтёров сопровождают опытные старшие волонтёры — кураторы. Они координируют действия волонтёров на мероприятии и помогают качественно выполнить волонтёрскую работу.

Заявки от организаций принимают до 15 июля, а от кураторов (старших волонтёров) — до 10 июля.

В Перми Большая волонтёрская неделя уже проводилась три раза — с 2017 по 2019 год. В этом году проект реализуется при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края и Росмолодёжи.

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