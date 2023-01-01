Алёна Бронникова Пермяки едят всего 60% овощей и фруктов от рекомендуемой нормы Потребление хлеба при этом превышает норму на 15% Поделиться Твитнуть

Эксперты Пермстата проанализировали потребление основных продуктов питания жителями Прикамья в 2022 году. Согласно опубликованным данным, по большей части показателей зафиксировано отставание от рекомендуемых медицинских норм.

Самый низкий уровень потребления среди исследуемых продуктов, оказался у овощей и фруктов. В среднем пермяки едят 85 кг овощей в год, что составляет всего 60,7% от норматива в 140 кг и 60 кг фруктов — 60% от 100 кг нормы. Выше показатели по употреблению картофеля, молока и молочных продуктов в крае. Потребление картофеля составляет 66 кг на душу населения — 73,3% от рекомендуемых 90 кг, а молоко и молокопродукты потребляются в объёмах 244 кг при норме в 325 кг (75,1%).

Близко к установленной норме потребление мясо и мясопродуктов — 67 кг на человека при норме в 73 кг (91,8%). А также яиц — 259 кг, что меньше на 1 кг от нормы (99,6%).

Потребление хлеба и хлебопродуктов превышает рациональную норму потребления. Так, жители Пермского края съедают 111 кг от нормы в 96 кг на душу населения в год. Это превышает рекомендуемый уровень на 15,6%.

Почти по всем выбранным категориям продуктов показатели выросли по сравнению с 2021 годом на 1-4%. При этом потребление фруктов осталось на том же уровне. Специалисты статистического органа отмечают, что потребность населения региона в основных продуктах питания удовлетворяется благодаря собственному производству продовольствия всеми местными сельхозпроизводителями и за счёт ввоза из других территорий.





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