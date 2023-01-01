Андрей Стрельцов Прикамский прыгун с трамплина Владислав Мустафин стал чемпионом России в Сочи Бронзовая награда у ещё одного нашего земляка Поделиться Твитнуть

Владислав Мустафин

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Второй день летнего Чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина прошёл в Сочи в пятницу 29 сентября. И вновь удачно выступили спортсмены из Пермского края.

В соревновании среди мужчин лучшим стал Владислав Мустафин из Лысьвы. Он прыгнул на 145 метров в первой попытке и на 137,5 метров во второй. Набранные в сумме 260,7 балла позволили ему стать чемпионом страны. Олимпийский призер Евгений Климов в этот раз оказался третьим.

Соревнования на большом олимпийском трамплине К125 на комплексе «Русские горки» завершатся 30 сентября.

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