В Перми загорелась новостройка, которую должны были сдать через месяц Пожар случился на первом этаже Поделиться Твитнуть

В Перми 29 сентября около 11 час. 40 мин. произошёл пожар в многоэтажном доме по ул. Углеуральской напротив магазина «Лента». Как сообщает perm.aif.ru, загорелась новостройка, которую должны были сдать через месяц. На опубликованной очевидцами ЧП видеозапись с места событий видно, как из окон первого этажа многоэтажного дома идёт чёрный дым, подъезжает пожарная техника.

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что в строящемся здании загорелся утеплитель. Площадь возгорания составила 10 кв. м.Уже в 12 час. пожар был ликвидирован. К тушению были привлечены 23 пожарных и 4 единицы техники.

О пострадавших не сообщается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.