В выходные в Пермском крае потеплеет до +18 градусов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В выходные дни, 30 сентября и 1 октября, в Пермском крае ожидается небольшое потепление. До +18 градусов может подняться температура в воскресенье днём. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу ещё вероятен небольшой дождь в центральных и восточных районах, в том числе в Перми, однако уже днём осадки прекратятся. Температура составит +11…+16°, в краевом центре будет около +13°.

В воскресенье, 1 октября, потепление по краю прогнозируется до +13…+18°, в Перми будет +15…+17°.

Тёплую погоду обещают и в понедельник: ночью будут не ниже +8…+13° (в Перми +11…+13°), а днём воздух может прогреться до +15…+20° (в Перми +16…+18°). Во вторник из-за осадков большого прогрева воздуха уже не будет: днём столбики термометров не поднимутся выше +10…+15° по краю, а в Перми будет всего около +13°.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.