В Кунгуре водитель сбил пешехода у дверей поликлиники и скрылся Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП Поделиться Твитнуть

фото администрация Кунгура

В пятницу, 29 сентября, около 10 часов утра в Кунгуре Пермского края на территории поликлиники (ул. Просвещения, 6) неустановленный водитель сбил перехода 1967 г.р. и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в администрации округа.

Полиция ищет очевидцев ДТП. Уже известно, что нарушитель передвигался на автомобиле «Лада-Гранта» чёрного цвета.

Любую информацию по дерзкому дорожно-транспортному происшествию можно сообщить в отдел ГИБДД МО МВД России «Кунгурский» по телефонам 3-12-01 или 2-81-39.

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