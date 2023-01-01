Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Открыта продажа билетов на Органный фестиваль За семь дней пройдёт девять концертов Поделиться Твитнуть

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Международный фестиваль органной музыки (6 +) Пермская филармония в этом году проводит уже в 18-й раз. С 4 по 10 ноября запланировано девять концертов в формате «Орган +». На сцене Органного концертного зала выступят музыканты из России, Армении, Узбекистана, Башкортостана, Венгрии и Франции.

Орган предстанет как сольный инструмент (органист Мансур Юсупов из Калининграда, 4 ноября в 15:00) и в ансамбле с различными музыкальными инструментами, в том числе редкими и необычными: вибрафоном и фортепиано (Александр Ашкинази и Татьяна Жирихина из Санкт-Петербурга с органисткой Марией Лобецкой, 5 ноября в 19:00); дудуком (трио дудукистов и органистка Эгине Барсегян из Армении, 6 ноября в 19:00); скрипкой (Эва Дюлфалви и органист Жолт Мате Месарош из Венгрии, 7 ноября в 19:00); наем (Батыр Досимбетов и органистка Мунира Аминова из Узбекистана, 9 ноября в 19:00); трубой (Яна Деликатная, Марат Зайнуллин из Казани и главный органист Московского зала «Зарядье» Лада Лабзина, 10 ноября в 19:00).

В фестивале примут участие Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, который выступит с органисткой из Москвы Евгенией Кривицкой на официальном открытии фестиваля 4 ноября в 19:00 и лирический баритон Жоаким Коффинье-Барри из Франции в сопровождении органиста из Санкт-Петербурга Даниэля Зарецкого 8 ноября в 19:00.

Художница Мария Баечни из Санкт-Петербурга 5 ноября в 12:00 представит свои песочные иллюстрации к «Пер Гюнту» Эдварда Грига в исполнении Марии Лобецкой (орган) и Татьяны Жирихиной (фортепиано).

В программы концертов включена музыка самых разных эпох и стилей, музыкальные премьеры и новые прочтения классических произведений, например, музыка романтизма и барокко в стиле танго.

Все программы XVIII Международного фестиваля органной музыки будут транслироваться в режиме онлайн в филиалах Виртуального концертного зала Пермской филармонии на территории края, однако посещение концертов в Органном зале — это особенное событие. Билеты уже доступны в кассах Органного зала и онлайн. Для молодежи от 14 до 22 лет доступна покупка по Пушкинской карте.

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