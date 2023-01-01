В Березниках семьям погибших на СВО бойцов передали ордена мужества Поделиться Твитнуть

фото: администрация Березников

В администрации Березников Пермского края семьям погибших на СВО военнослужащих вручили ордена мужества. Наград бойцы были удостоены посмертно. Об этом сообщили в мэрии.

Орден вручили родным 21-летнего Сергея Михайленко. Он был гранатомётчиком расчёта гранатомётного взвода мотострелкового батальона. Учился он в школе № 14, окончил Березниковский политехнический техникум.

Передали награду и родным старшего сержанта Сергея Кузнецова, который на спецоперации был начальником аппаратной (автоматизированной подвижной единицы) и погиб, выполняя боевое задание.

Оба военнослужащих были награждены посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.